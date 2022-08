Cittadella della movida a Brancaccio, approvata mozione per chiederne l’istituzione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Su proposta del presidente, Giuseppe Federico, il consiglio della seconda circoscrizione ha approvato una mozione per chiedere al sindaco Roberto Lagalla, al consiglio comunale e agli assessori competenti, la realizzazione della "Cittadella della movida" in zona Asi-Brancaccio.

"In molte città italiane – afferma Federico - sono presenti delle aree dedicate alla movida. Quella che abbiamo identificato sarebbe l’ideale per realizzare la Cittadella perché nell’area non sussistono problemi legati al traffico veicolare e la cui estensione sarebbe ideale per la riqualificazione e lo sviluppo socio-economico del territorio. Con la mozione – prosegue Federico – chiediamo all’amministrazione comunale di Palermo che l’area individuata per la realizzazione della Cittadella della movid’ sia indicata nel nuovo Piano regolatore della città per il cambio di destinazione d’uso. La realizzazione sarebbe un ottimo viatico per lo sviluppo e la valorizzazione di questo scorcio di territorio di Palermo".