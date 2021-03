Federconsumatori: "Se la tessera sanitaria è scaduta non si può prenotare il vaccino anti Covid"

"Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che non sono riusciti a prenotarsi per la vaccinazione anticovid. E' emerso che si sono ritrovati con la tessera sanitaria scaduta. E non hanno ancora ricevuto la nuova. E' importante controllare la validità della propria tessera sanitaria. In genere la nuova arriva direttamente a casa; può succedere, però, che vada smarrita”. E' il consiglio che dà Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo. “Non solo è fondamentale per prenotare la vaccinazione, ma ormai la tessera sanitaria è richiesta per tantissime operazioni”.

“Se dovesse essere scaduta occorre richiederla alla agenzia delle entrate. E in tempi di pandemia tutto diventa complicato. Occorre chiedere un appuntamento, per poterla richiedere personalmente; oppure, si può farne richiesta, con apposito modulo scaricabile dal sito, inviando una mail all’indirizzo dp.palermo.utpalermo1@agenziaentrate.it, allegando copia della carta di identità” conclude Vizzini