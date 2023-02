Commissario della polizia municipale va in pensione dopo 38 anni: consiglieri lo omaggiano

Una "festa" per salutare e ringraziare il commissario della polizia municipale Fedele Ribaudo che va in pensione dopo 38 anni. E' quella che è stata celebrata oggi nei locali della prima circoscrizione.

"Ribaudo va in pensione dopo 38 anni di onorato servizio svolto fondamentalmente su strada con abnegazione stile, garbo e passione", dicono i consiglieri. "Abbiamo voluto ringraziare e salutare il commissario Ribaudo - sottolinea Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione - per il modo in cui ha svolto il proprio servizio e soprattutto senza mai farsi intimorire dachi fermava su strada, ma chiaramente è un ringraziamento a tutta la polizia municipale, che ogni giorno a volte si scontra con realtà e culture a limite della civiltà".