Tragica fine per la diciassettenne scomparsa, Fauzia ritrovata morta in mare

Il suo zaino e il suo giubbotto sono stati ritrovati su una scogliera a Vergine Maria, il suo corpo ad Aspra. Si spengono le speranze di trovare viva Fauzia Islam, la studentessa palermitana di origini bengalesi di 17 anni scomparsa da martedì scorso. La polizia ha battuto a tappeto ogni centimetro di costa, proprio dove sono stati rinvenuti gli indumenti della ragazza, nella speranza di ritrovarla. Ma la corrente del mare ha portato il suo corpo verso est, fino ad Aspra, lì dove è stato recuperato il cadavere.

L'ultimo avvistamento proprio martedì mattina quando la ragazza, come ogni giorno, ha atteso l'autobus che l'avrebbe portata a scuola, il liceo Ninni Cassarà di via Don Orione, dove però non è mai arrivata. Non è escluso che la giovane abbia preso i mezzi per raggiungere il mare, visto che proprio dalla fermata in centro partono il 731 e l'806 diretti a Vergine Maria e Mondello. Cosa sia successo, però, è ancora tutto da chiarire e la squadra mobile sta indagando per definire i contorni di una vicenda tutt'altro che chiara.

Ciò che è certo è che Fauzia è uscita da casa ed è sparita nel nulla. Proprio il giorno prima, come riferiscono alcuni compagni di scuola, avrebbe detto alla signora per la quale lavorava che si sarebbe assentata. Un dettaglio, quest'ultimo, che ha allertato gli inquirenti. Sempre i compagni, i primi a lanciare l'appello sui social cui ha fatto seguito la denuncia di scomparsa, hanno raccontato che la studentessa proprio qualche ora prima di sparire avrebbe scritto su Whatsapp alcune frasi inquietanti: "Pensaci due volte prima che sia troppo tardi" e "Ucciditi o bevi il caffè, io ho smesso di bere caffè". Su Instagram, invece, ha cambiato il suo nome in "Death", ovvero "morte" e anche la sua bio: "Sorry Albert Camus, i stopped drinking coffee", sempre in riferimento alla frase che ha preoccupato i compagni.

Alta circa un metro e sessanta, capelli neri lunghi sino alle spalle, occhi neri e una piccola voglia rossa sul collo, era arrivata a Palermo da bambina insieme alla famiglia. "Parlava raramente di sé e dei suoi problemi o del rapporto con la sua famiglia, originaria del Bangladesh, ma abbiamo capito che c'è una situazione complessa. Temiamo il peggio perché - dice un'amica a PalermoToday - quelle frasi sono allarmanti. Ora il suo zaino e il suo giubbotto sono stati trovati a mare, negli scogli. Speriamo con tutto il cuore non le sia successo nulla di grave". Le speranze di ritrovarla viva, però, si sono spente definitivamente questo pomeriggio.