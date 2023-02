Fastweb down, segnalati problemi anche a Palermo

Disservizi e problemi sulla linea internet: oggi è la volta di Fastweb. Dopo il blackout delle mail di Libero e Virgilio e il malfunzionamento di Tim e Vodafone registrato domenica, nella mattina di oggi, martedì 7 febbraio, sono molte le segnalazioni che arrivano da tutta Italia che riguardano malfunzionamenti sulla linea Fastweb. Come confermato dal sito specializzato Down Detector, a partire dalle 10.30 le comunicazioni degli utenti sono in crescita, con i disservizi che riguardano principalmente la linea fissa e in piccola percentuale quella mobile.

La mappa di Down Detector mostra problemi nelle grandi città, da Roma a Palermo, passando da Milano, Genova, Torino, Bari e Perugia. I problemi segnalati dagli utenti sono varia entità, da chi nota un semplice rallentamento a chi invece ha un totale blackout. Al momento l'azienda non ha comunicato nulla a riguardo, ma su Twitter sono centinaia i post degli utenti che protestano per i malfunzionamenti.

Come anticipato ad inizio articolo, i problemi con la linea Fastweb sono soltanto gli ultimi di una lunga scia che ha colpito i colossi del web nelle ultime settimane. Prima era toccato alle mail di Virgilio e Libero, completamente fuori uso per diversi giorni, poi, domenica 5 febbraio, è stata la volta della Tim, che ha lasciato senza linea telefono e internet milioni di utenti per diverse ore. Soltanto nel pomeriggio di domenica l'operatore ha spiegato che il servizio poi si è stabilizzato e che il problema ha riguardato il flusso dati su rete nazionale. Come per Fastweb, anche nel caso della Tim le segnalazioni pervenivano da tutta Italia e riguardavano soprattutto la linea fissa.