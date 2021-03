In Sicilia farmaci gratis per le donne affette da endometriosi

La Sicilia consentirà la prescrivibilità in esenzione dei farmaci anti infiammatori per le donne affette da endometriosi. Lo prevede una norma inserita nella legge di stabilità della Regione Siciliana che è all'esame dell'Ars.

"Il dolore non guarda le fasce di reddito e deve avere la possibilità di curarsi tanto una donna che ha la possibilità economica di poter acquistare i farmaci, quanto una donna che non ha questa capacità economica - afferma il deputato regionale del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Salute Antonio De Luca, che ha proposto l'emendamento che prevede la prescrivibilità in esenzione all'interno del codice 063 dei farmaci per la cura dell'endometriosi -. Si tratta di un grande passo di civiltà per la nostra Regione. Dopo l'approvazione della legge sull'endometriosi, oggi è stato compiuto un passo concreto, per centinaia di donne siciliane che patiscono dolori lancinanti a causa di questa patologia poco conosciuta e quindi spesso diagnosticata tardivamente in stato avanzato. Il legislatore regionale deve proseguire nel percorso virtuoso intrapreso e investire risorse nella prevenzione e nella formazione dei medici in modo da consentire una diagnosi sempre piu' precoce, unico vero mezzo di contrasto alla patologia".