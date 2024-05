"Far West in corso Finocchiaro Aprile, intimidazioni a chi posteggia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Apprezziamo l’opera meritoria dei vigili urbani e i buoni propositi del Comandante Angelo Colucciello in azione in Corso Finocchiaro Aprile, per combattere l’abusivismo. Intensificare lo Street Control in questa parte della città è fondamentale oltre che i controlli amministrativi, ma attenzione si è aggiunto un fattore che sta creando grandi paure fra gli abitanti, ossia le indimidazioni fatte a chi parcheggia regolarmente in corso Finocchiaro Aprile da parte di chi pretende lo spazio del suolo per fini illegittimi. Non possiamo esimerci dal lanciare un’appello al Prefetto Massimo Mariani e con esso a tutte le Forze dell’Ordine, di fare sentire di più la propria presenza, in quanto i cittadini a seguito del loro diniego ci è stato riferito a non posteggiare subiscono intimidazioni, questo è inaccettabile, pertanto che si attui anche da parte dei commercianti ambulanti e non, ma senza volere generalizzare, un comportamento più urbano e rispettoso delle persone e delle regole commerciali, quindi di maggiore collaborazione con chi è preposto alla tutela del vivere civile come le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale. Bisognerebbe avere più amore per il bene comune, maggiore senso civico, è un problema culturale da affrontare tutti insieme nessuno escluso.