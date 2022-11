Il dramma di 42 famiglie dell'Uditore che rischiano di essere sgomberate: protesta in piazza Pretoria

Questo pomeriggio, un folto presidio ha animato piazza Pretoria, sede del consiglio comunale, per richiedere un incontro con il sindaco. Si tratta delle 42 famiglie in emergenza abitativa che da più di dieci anni occupano gli alloggi di via Riccardo da Lentini, all'Uditore: un immobile di proprietà dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati dal quale adesso rischiano di essere sgomberate. Al loro fianco anche i comitati e sindacati per il diritto all'abitare.

Sono più di 2.500 a Palermo le famiglie inserite nelle liste d'emergenza abitativa per l'assegnazione di una casa popolare da parte del Comune di Palermo. Una situazione resa ancora più drammatica dal carovita e in particolare dal caro affitti.

Queste le parole di Comitato 12 Luglio, Potere al Popolo, Asia USB e Antudo: "Oggi dopo due settimane di mobilitazione abbiamo finalmente ottenuto la promessa di un incontro con il sindaco Roberto Lagalla e la promessa di attivarsi con l’agenzia per i beni confiscati per chiedere la sospensione dello sgombero. Chiediamo che l'amministrazione comunale si impegni contro lo sgombero di queste famiglie, in attesa di trovare una soluzione concreta, che deve passare tramite provvedimenti di autorecupero, sanatoria degli appartamenti occupati o assegnazione di nuovi alloggi. È necessaria una moratoria che blocchi immediatamente gli sfratti e sgomberi sul territorio cittadino per fare fronte a un'emergenza strutturale che riguarda il diritto ad avere una casa per tutti".