Cinquanta famiglie senza un tetto in presidio sotto alla Prefettura: "La casa è un diritto"

Ancora in piazza le famiglie senza casa e i sindacati per il diritto all'abitare a Palermo. Nonostante il freddo, una cinquantina di famiglie con il sostegno di sindacati e comitati si sono riunite in presidio sotto alla Prefettura per richiedere l'apertura di un tavolo sull'emergenza abitativa.

A protestare - si legge in una nota - "gli occupanti per necessità di via Riccardo da Lentini, che da più di 10 anni abitano l'immobile di proprietà dell'agenzia nazionale beni confiscati, gli occupanti di via Alloro, sotto sgombero per presunti motivi di agibilità del convento di proprietà della prefettura e anche le famiglie di San Lorenzo, pure loro in attesa di assegnazione di alloggio". Al loro fianco anche i disoccupati, i sindacati di base e i comitati territoriali (Cub, Asia USB, Asida 12 Luglio, Arci Porco Rosso, Antudo).

"Apprendiamo che nonostante le sollecitazioni, non è ancora stato fissato da Comune e Prefettura un momento di confronto con le parti sociali, che metta in chiaro le intenzioni delle istituzioni sulla tragica emergenza che rischia di allargarsi sempre più, coinvolgendo centinaia di famiglie nei quartieri delle nostre città. Perché non viene reso pubblico un elenco degli immobili pubblici che potrebbero essere utilizzati per assegnare alloggi a chi si trova in stato di necessità? Perché non vengono avviati processi di autorecupero e trasferimenti da casa a casa piuttosto che queste minacce di sgombero e sfratto? Serve un tavolo di crisi per l'emergenza Palermo, un'emergenza che peggiora di giorno in giorno nel quadro di rincari, caro affitti e tagli al welfare che stiamo attraversando. Serve un tavolo tecnico che affronti una problematica come quella dell'emergenza abitativa, ampiamente diffusa sul territorio palermitano ma troppo a lungo ignorata dalle istituzioni".

I sindacati e i comitati per il diritto alla casa si stanno già organizzando per lanciare un'assemblea pubblica sull'emergenza Palermo, che riunisca i comitati contro il carovita e i senza casa per organizzare le prossime mosse.