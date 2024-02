Se fosse un romanzo sarebbe una di quelle storie paradossali, con un mix di illusioni e contraddizioni. Sì, perché aprire ogni mattina, per cinque anni consecutivi, i locali di una postazione decentrata del Comune, che però nei fatti è chiusa al pubblico, suona come un paradosso. Invece è una storia vera. A Falsomiele, in via Girolamo Scaccia, c'è un piccolo immobile di due piani - in mezzo alle case popolari - dove lavorano due custodi e un terzo dipendente, che negli ultimi anni si è occupato solo dei cambi di residenza online. Niente attività di sportello, niente carte d'identità e altre pratiche che normalmente si fanno nelle sedi periferiche del Comune. In pratica anche uno spreco, perché fondamentalmente i custodi sono stati pagati per "assistere" l'unico impiegato amministrativo in servizio. Qualche giorno fa, però, durante un'audizione in prima commissione consiliare, la dirigente dell'ufficio autonomo Circoscrizioni e Postazioni decentrate Giuseppina Arena ha dichiarato che "l'ufficio non è mai stato formalmente chiuso ma può rilasciare i certificati che non sono a pagamento".

La postazione sospesa in un limbo tra furti e lavori mai fatti

Benvenuti alla postazione decentrata "Capinere", un miraggio per gli oltre 70 mila residenti della terza circoscrizione, che per tutto questo tempo sono stati indirizzati altrove e che adesso potranno avere solo una manciata di servizi. Tutto è cominciato a maggio del 2019, quando - dopo l'ennesimo furto dei pochi soldi custoditi nella cassaforte - la delegazione "Capinere" è rimasta sospesa in un limbo, complice anche un'infiltrazione d'acqua dal tetto, che ha messo fuori uso un bagno e una stanza adibita ad archivio. Ma non il resto dell'ufficio, come messo nero su bianco in diverse relazioni dai tecnici comunali.

L’ultima cassaforte presa di mira dai ladri, coi segni dello scasso ancora visibili, è stata "parcheggiata" all'esterno dell'immobile (vicino all'uscita d'emergenza) e mai più rimossa. Abbandonata lì, in un angolo. E abbandonati si sono sentiti pure i cittadini di Falsomiele e degli altri rioni vicini, privati da cinque anni di un servizio importante come l’anagrafe. Un po' come accaduto alla scuola media Pirandello, per anni anch'essa chiusa e solo recentemente riaperta a mezzo servizio.

La petizione firmata da 1.441 residenti

Una situazione che, oltre a provocare disagi, ha accresciuto il sentimento di emarginazione vissuto dai residenti. I quali però non si sono dati per vinti e lo scorso mese hanno lanciato una petizione popolare per la riapertura della postazione anagrafica decentrata, che in poco tempo ha raccolto 1.441 firme. Padre Sergio Mattaliano, parroco della chiesa San Giovanni Vianney (meglio nota come Curato d'Ars), è stato uno dei promotori dell'iniziativa che ha mobilitato tutta Fasomiele e i rioni limitrofi. "Qui nel quartiere - dice - c’è davvero poco: la chiesa; la scuola, riaperta dopo tanti anni; l'asilo, bersagliato dai ladri. La postazione 'Capinere' potrebbe tornare a essere un presidio di legalità. Spero che l’amministrazione ci ascolti, che ascolti questa gente e riapra con tutti i crismi l'ufficio al pubblico. Un ufficio che tra l'altro è in una posizione facilmente raggiungibile dalle tante persone che, oltre a Falsomiele, abitano nei quartieri di Villagrazia, Bonagia, Santa Maria di Gesù, Borgo Ulivia, Barone Scala, Belmonte Chiavelli".

Maurizio Marrella, sacrestano della parrocchia, si è "sbracciato" a raccogliere le firme per la riapertura della delegazione che si affaccia proprio davanti alla chiesa. "La prima cassaforte svaligiata - racconta - è stata rimpiazzata, la seconda no. Ho aiutato io gli impiegati comunali a portarla fuori dall’ufficio. E' assurdo che in tanti anni non si sia fatto niente: né un allarme né una telecamera per scoraggiare i ladri. Ma il peccato più grande è stato aver abbandonato i cittadini". Stefano Marcenò, presidente dell'associazione Pazyz, organizzazione di volontariato iscritta al registro nazionale del Terzo settore, ora vuole vederci chiaro: "In questo ufficio fino a poco tempo fa c'era la macchinetta per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, rimasta per anni impacchettata. In commissione la dirigente ha detto che è stata spostata su impulso politico. Più volte abbiamo chiesto al Comune di riaprire la delegazione facendo pagare ai cittadini certificati e Cie esclusivamente con il Pos. Nessuno ci ha mai risposto. Adesso devono dirci perché hanno spostato il rilascio delle Cie da un ufficio che teoricamente era aperto".

Più volte, anche con richieste di accesso agli atti, l’associazione Pazyz ha chiesto di conoscere le reali motivazioni che hanno ostacolato il funzionamento della postazione anagrafica. "Anche in questo caso - aggiunge Marcenò - zero risposte. Il Comune faccia adesso quei pochi lavori che servono per la riapertura completa della postazione decentrata, che avrebbe nell'immediato un forte valore simbolico, in quanto manifestazione pubblica di un rinnovato interesse per Falsomiele, territorio da troppo tempo trascurato". Nell'ultima lettera al Comune, quella in cui sono state consegnate le firme raccolte con la petizione popolare, i cittadini hanno evidenziato "la necessità di ridare speranza e dignità agli abitanti restituendo un servizio negato arbitrariamente da anni, prima di procedere ad eventuali future allocazioni dei servizi anagrafici presso altre sedi, compresa quella della terza circoscrizione in via La Colla, che per posizione marginale rispetto all'area di riferimento non sarebbe da sola sufficiente a garantire un servizio di prossimità".

L'attivazione dello sportello decentrato in via La Colla

Tutto vano. Anzi, pochi giorni fa è stato attivato in via sperimentale - proprio nei locali di via La Colla, dove c'è la sede del Consiglio della terza circoscrizione - uno sportello decentrato per il ??rilascio delle carte d'identità elettroniche. L'attivazione di questo sportello è stata festeggiata da diversi consiglieri, comunali e di circoscrizione, con tanto di foto con l’assessore al Decentramento Dario Falzone e il vicesindaco uscente Carolina Varchi, entrambi di Fratelli d’Italia; così come il presidente della terza circoscrizione Gioacchino Vitale.

Inzerillo (Forza Italia): "Cittadini inascoltati, scelte politiche sbagliate"

"L’amministrazione e l’organo politico che rappresenta il Consiglio dei quartieri, nei fatti, hanno preso una decisione opposta rispetto a quella auspicata dai cittadini con una petizione popolare che ha raccolto 1.441 firme", afferma Gianluca Inzerillo, consigliere comunale di Forza Italia, che pone due questioni: "La prima è di natura logistica, via La Colla infatti si trova in una zona alquanto trafficata e con scarse possibilità di parcheggio. Inoltre la postazione decentrata 'Capinere' è centrale rispetto alla terza circoscrizione, mentre via La Colla si trova ai margini. La seconda attiene a scelte che a mio avviso nulla hanno a che vedere con le condizioni in cui versano gli uffici di via Scaccia. Non vorrei infatti che dietro la scelta di portare il rilascio delle Cie in via La Colla, sede del Consiglio di circoscrizione, ci sia la volontà da parte di qualcuno di fare clientelismo. Sarebbe un messaggio sbagliato. Infine una domanda: se, come ha detto in commissione la dirigente Arena, la postazione decentrata 'Capinere' era aperta, perché allora è stata la Cie è spostata in via La Colla?".

L'assessore: "In via Scaccia locali non idonei, spiace per le polemiche"

Qui la questione, dopo anni di inerzia della passata amministrazione comunale, diventa anche politica e in filigrana lascia intravedere l'ennesima spaccatura nella maggioranza di centrodestra. L’assessore comunale al Decentramento e all'Anagrafe, Dario Falzone, però non ci sta: "La richiesta di ristrutturazione della postazione decentrata 'Capinere' è già stata avanzata agli uffici competenti, non dimentichiamoci però che per lungo tempo siamo stati senza bilanci e solo da poco i conti del Comune sono stati sistemati. Lo spostamento della Cie in via La Colla l'ho disposto io sulla scorta di una deliberazione all'unanimità del Consiglio della terza circoscrizione. Io faccio l'amministratore e devo garantire un servizio ai cittadini. Al contempo devo assicurare anche i servizi vengano erogati in locali con condizioni igieniche e strutturali idonee sia per gli utenti che per i dipendenti. La delegazione 'Capinere' non non ha questi requisiti. Non abbiamo chiuso i locali di via Scaccia per evitare che vengano occupati o vandalizzati".

Nei piani dell'amministrazione comunale c'è una riorganizzazione di tutte le postazioni decentrate. "Vedremo che fare con la delegazione 'Capinere': se i locali verranno ristrutturati e ci sarà disponibilità di personale in numero adeguato non escludo che anche questo ufficio possa tornare ad erogare tutti i servizi, oltre a quelli interni e a quelli non a pagamento. Ciò che mi preme dire - conclude Falzone - è che adesso la terza circoscrizione ha un servizio che per cinque anni è rimasto scoperto. Anziché essere contenti, però, c'è qualcuno che polemizza. A tutti piacerebbe avere una postazione del Comune sotto casa, ma non sempre è possibile. Se qualcuno non è d'accordo mi dispiace, ma se ne dovrà fare una ragione".