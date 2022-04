Controlli di polizia e vigili urbani a Falsomiele e in altri quartieri: diverse le irregolarità riscontrate

Nell'ambito dell'operazione "Alto Impatto" è stato accertato che due persone hanno violato l'affidamento in prova ai servizi sociali. Passati al setaccio vari locali: carenze strutturali ed igieniche in una friggitoria e in un bar (senza Scia). Alla Champagneria un pub aveva posizionato in strada tavolini e sedie senza autorizzazione