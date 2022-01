VIDEO | Falsomiele brancola nel buio, residenti costretti a uscire con le torce: "Abbiamo paura"

Da via Tottavilla a via dell'Allodola passando per via Pernice: intere strade sono senza luce da giorni e in alcuni casi da settimane e mesi. Il consigliere Ottavio Zacco: "Ancora disagi per la mancata programmazione dell'amministrazione comunale"