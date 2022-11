Falsi vaccini anti Covid in cambio di denaro alla Fiera, via al processo per due infermiere

Via all'udienza preliminare per quattro imputati coinvolti nell'inchiesta della Digos sulle finte vaccinazioni anti Covid che sarebbero state compiute all'hub della Fiera da due infermiere che - in cambio di denaro, circa 400 euro - anziché iniettare il farmaco lo avrebbero buttato in una garza.

A decidere sull'eventuale rinvio a giudizio sarà il gup Paolo Magro, davanti al quale domani dovranno comparire proprio le due infermiere del Civico, Anna Maria Lo Brano e Giorgia Camarda, assieme all'attivista no vax Filippo Accetta e a Giuseppe Tomasino. A chiedere il loro rinvio a giudizio sono il procuratore aggiunto Sergio Demontis ed il sostiuto Felice De Benedittis, che hanno coordinato l'indagine.

I quattro furono bloccati tra il 21 dicembre dell'anno scorso e il 15 gennaio, quando dopo una serie di accertamenti gli investigatori ritennero di avere la prova che, in cambio di soldi, sarebbe stato possibile fingere di essere vaccinati per poi ottenere - falsamente - il green pass, necessario in quella fase per compiere quasi tutte le attività. La Digos era riuscita a piazzare delle telecamere nei box della Fiera dove sarebbero avvenute la false vaccinazioni.

Tra le persone che avrebbero pagato per evitare la somministrazione anti Covid - tra il 10 novembre e il 14 dicembre dell'anno scorso - erano stati individuati anche un pregiudicato e un poliziotto. Tomasino, dopo essere passato dalla Fiera chiamava Accetta e gli chiedeva: "Rimmi una cosa, a mia mi fa male un pochettino u vrazzu, a tia ti fa male sulu u vrazzu?" e l'altro rispondeva: "No a mia un fa male niente". Tomasino aggiungeva: "Però viri ca io nnà bambagia c'u vitti iccari". Ma il suo timore era che l'infermiera l'avesse comunque vaccinato: "Io mi scantu - diceva - ca chista...".

Lo Brano, durante l'interrogatorio, aveva ammesso di aver fatto le finte vaccinazioni, spiegando che i soldi le sarebbero serviti per far studiare suo figlio all'università: "Sono pentita di quanto ho fatto - aveva detto - ho agito così solo per bisogno di denaro, necessario per mantenere mio figlio agli studi universitari, anche perché, quando ho accettato di effettuare i falsi vaccini, sapevo che non avrei percepito, per ragioni fiscali, lo stipendio del mese di novembre".