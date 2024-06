Falsi vaccini contro il Covid in cambio di soldi, condannate a 6 anni di carcere due infermiere

In cambio di soldi - circa 400 euro - anziché iniettare il vaccino contro il Covid, in piena pandemia, lo avrebbero buttato in una garza. Adesso due infermiere dell'ospedale Civico in servizio all'hub della Fiera sono state condannate dal gup Paolo Magro. Assieme a loro, il giudice ha anche condannato altre due persone che avrebbero appunto pagato per non entrare in contatto con il siero, ma ottenere comunque il green pass, necessario in quella fase per svolgere quasi ogni attività.

Nello specifico - e accogliendo le richieste del sostituto procuratore Felice De Benedittis (all'epoca l'inchiesta della Digos era stata coordinata anche dall'aggiunto Sergio Demontis, che oggi guida la Dda di Agrigento), alle due infermiere, Anna Maria Lo Brano e Giorgia Camarda, sono stati inflitti 6 anni a testa di reclusione, all'attivista no vax Filippo Accetta 4 anni e mezzo e 4 anni e 4 mesi a Giuseppe Tomasino. Al termine del processo, che si è svolto con il rito abbreviato, il giudice ha anche disposto un risarcimento di 5 mila euro per l'Ordine delle professioni infiermieristiche di Palermo, rappresentato dall'avvocato Gaetano Priola, per il Civico (la somma dovrà essere quantificata davanti al tribunale civile) e 7.500 euro complessivi per 5 persone che si sono costituite parte civile perché non vaccinate a loro insaputa.

Ad incastrare le infermiere, tra dicembre 2021 e gennaio 2022 erano stati soprattutto dei video e delle intercettazioni, in cui emergeva chiaramente che il vaccino veniva iniettato non nel braccio dei cittadini, ma in alcune garze. Prove così lampanti che i quattro erano andati a processo con il giudizio immediato.Lo Brano, durante l'interrogatorio, aveva ammesso le sue responsabilità, spiegando di aver agito perché avrebbe avuto bisogno di soldi per sostenere gli studi universitari del figlio. Camarda, invece, sarebbe stata spinta da un ferrea convinzione no vax (si faceva persino il segno della croce prima di procedere), tale da arrivare a non vaccinare anche persone che chiedevano e volevano la somministrazione contro il Covid.

Tra chi avrebbe pagato per non vaccinarsi erano stati individuati anche un pregiudicato e un poliziotto (per loro ed un'altra decina di persone è pendente un altro processo). Ma soprattutto Accetta e Tomasino. Pur non avendo ricevuto alcun farmaco, il secondo si sarebbe comunque convinto di stare male. In alcune intercettazioni, infatti, chiamava l'attivista no vax e gli chiedeva: "Rimmi una cosa, a mia mi fa un pochettino u vrazzu, a tia ti fa male sulu u vrazzu?" e l'altro rispondeva: "No a mia un fa male niente". Tomasino: Però viri ca io nnà bambagia c'u vitti iccari... Ma io mi scantu ca chista...".