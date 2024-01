"Falsi nei bilanci del Comune", il giudice archivia l'inchiesta per l'ex sindaco Orlando ed altri 23

Il gip Ermelinda Marfia, accogliendo la richiesta formulata dalla Procura all'inizio del mese, ha deciso di archiviare l'inchiesta sui presunti falsi nei bilanci del Comune, in cui erano indagati l'ex sindaco Leoluca Orlando, tre assessori, due comandanti della polizia municipale e numerosi dirigenti di Palazzo delle Aquile.

Si chiude così l'indagine che, ad ottobre del 2021, aveva provocato un terremoto politico, con cui i pm ipotizzarono che nella contabilità dell'Amministrazione, tra il 2016 ed il 2019, sarebbero state gonfiate delle entrate per nascondere dei buchi nei conti pubblici, che poi avrebbero portato al dissesto del Comune. Alla fine degli accertamenti, però, gli inquirenti erano arrivati alla conclusione che sarebbe comunque mancato il dolo.

Le posizioni archiviate sono, oltre che quella dell'ex primo cittadino, quelle degli ex assessori Luciano Abbonato, Roberto D'Agostino e Antonino Gentile, dei comandanti dei vigili Gabriele Marchese e Vincenzo Messina, dei ragionieri generali Carmela Agnello e Bohuslav Basile, dei dirigenti Lucietta Accordino, Paola Di Trapani, Luciano Brucato, Carlo Giovanni Galvano, Mario Li Castri, Luigi Mortillaro, Sergio Pollicita, Paolo Porretto, Stefano Puleo e Daniela Rimedio, dei componenti del Collegio dei revisori dei conti Cosimo Aiello, Antonio Mineo, Salvatore Di Trapani, Marcello Barbaro, Sebastiano Orlando e Marco Mazzurco. Gli indagati erano assistiti tra gli altri dagli avvocati Monica Genovese, Fabrizio Biondo, Roberto Mangano, Giuseppe Gerbino, Filippo Gallin, Giovanni Rizzuti e Toni Gattuso.

L'ipotesi di reato era quella di falso materiale in atto pubblico. Dopo tutta una serie di accertamenti e anche il contributo fornito, attraverso gli interrogatori, dagli stessi indagati, i pm erano arrivati alla conclusione che nei bilanci comunali del 2016, 2017, 2018 e 2019 ci sarebbero stati effettivamente degli errori, ma non sarebbero stati compiuti intenzionalmente per sistemare conti che non quadravano (a quei tempi, in effetti, il Comune era in stato di predissesto). Per gli inquirenti mancherebbe dunque il dolo da parte dei 24 indagati e in questi termini diventa impossibile sostenere l'accusa.

I primi esposti sui bilanci del Comune erano stati recapitati alla Procura della Corte dei Conti già intorno al 2018 e, per vagliare eventuali responsabilità penali, gli atti erano stati trasmessi alla Procura ordinaria. Da lì erano partiti gli accertamenti della guardia di finanza che avevano messo in evidenza nei documenti contabili dell'Amministrazione cifre decisamente ballerine: per appianare delle perdite sarebbero state previste maggiori entrate future nelle casse municipali, ma senza reali appigli e dati a supporto, in vari settori. Un altro presunto trucco sarebbe stato quello di sottostimare delle spese in relazione per esempio ai contratti con le società partecipate, a cominciare da Amat e Rap. In questo modo - era questa l'accusa iniziale - sarebbero stati nascosti buchi nei conti pubblici (se non voragini) che, col passar del tempo, sarebbero diventati sempre più grandi e senza che fossero compiuti interventi per evitare il tracollo.