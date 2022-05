"Finge disturbi mentali da 38 anni per ottenere la pensione": sequestro da oltre 205 mila euro per una donna

Avrebbe simulato una grave infermità mentale e ottenuto la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento da oltre 38 anni. In realtà sarebbe stata autonoma e in grado di provvedere alle proprie esigenze senza alcun aiuto. E' il caso di una donna di 67 anni nei confronti della quale i finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della procura, per un valore complessivo di oltre 205 mila euro, corrispondente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Le indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno consentito di ipotizzare che l'indagata, una donna di 67 anni residente in provincia di Palermo, abbia fraudolentemente messo in scena la sua invalidità sin dal dicembre 1983. L'indagata, nel corso degli accertamenti sanitari, sarebbe riuscita ad ingannare la commissione medica risultando affetta da una grave patologia, diagnosi successivamente confermata nel 2010, che le ha garantito la corresponsione di un trattamento pensionistico di oltre 800 euro mensili.

Durante le indagini, è stata vista fare la spesa al mercato rionale, interagendo normalmente con avventori e commercianti e, inoltre, le foto del suo profilo social la ritrarrebbero in atteggiamenti incompatibili con la patologia certificata: in una immagine, ad esempio, sarebbe ritratta mentre fa sport.