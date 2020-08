VIDEO | Falò vietato in spiaggia, ma a Falsomiele lo fanno in strada: maxi intervento dei vigili del fuoco

Fiamme in via dell'Airone, all'altezza del campo di paintball, nella notte più calda dell'estate. Probabilmente orfano del tradizionale falò vista mare per l'ordinanza anti Covid di Ferragosto, qualcuno ha deciso di "rispettare l'usanza" in periferia. Tempestivo l'intervento dei pompieri che hanno scongiurato il peggio per un grosso automezzo che rischiava di prendere fuoco