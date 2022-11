Fallimento dell'ex Multiservizi: a giudizio una dirigente regionale, prosciolto un commercialista

Avrebbe commesso una serie di irregolarità che, secondo la Procura, avrebbero aggravato il dissesto della Multiservizi (società controllata dalla Regione) fino a portarla al fallimento. E' con questa accusa che ieri il gup Fabio Pilato ha deciso di rinviare a giudizio l'ex dirigente dell'azienda, Anna Rosa Corsello. Contestualmente, il giudice ha prosciolto un secondo imputato, il commercialista Andrea Favatella. Il processo per Corsello inizierà a febbraio davanti alla quinta sezione del tribunale.

Le indagini sulla situazione economica della partecipata furono condotte dalla guardia di finanza. Per l'accusa, Corsello non avrebbe per esempio depositato il bilancio di esercizio dal 2012 al 2015. Inoltre, la contabilità non avrebbe dato atto dell'effettivo valore dei crediti e dei debiti. L'imputata non avrebbe poi redatto il conto di gestione da gennaio al 5 maggio del 2016 e l'inventario dello stato attivo e passivo del patrimonio sociale. Infine, dal 2013, sempre secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe conservato i server con le scritture contabili e in alcuni scatoloni ed in maniera non ordinata.