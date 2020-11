Centro convenienza, Federconsumatori pronta ad aiutare i clienti nel recupero crediti

Federconsumatori tende la mano ai clienti rimasti con un pugno di mosche dopo l'acquisto di mobili mai consegnati dal Centro convenienza. Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha dichiarato il fallimento della Essequattro srl, la società facente capo alla holding proprietaria della catena di negozi che aveva, fra i tanti, un punto vendita in via Ugo La Malfa. L'associazione dei consumatori ha annunciato che assisterà i creditori nel tentativo di avere indietro almeno parte delle somme sborsate.

"Per quasi un anno - ricostruisce Federconsumatori - i punti vendita Centro convenienza avevano continuato a vendere mobili e ad acquisire ordini, nonostante le centinaia di diffide già pendenti per mancata consegna dei beni. Qualche cliente aveva anche notificato un decreto ingiuntivo alla società, ma senza riuscire ad ottenere il pagamento. Con la dichiarazione del fallimento inizia una nuova fase: entro il 9 febbraio i creditori della società hanno la possibilità di presentare domanda al passivo fallimentare".

"Non promettiamo alcun rimborso sicuro ai clienti di Centro convenienza - afferma Gaia Matteini, componente dell’ufficio legale di Federconsumatori - perché siamo una associazione seria, che tutela i consumatori e non dà false speranze. Sappiamo che sarà difficile ottenere un risultato pieno, ma è nostro obbligo morale aiutare chi ha perso migliaia di euro".

“Si allunga l’elenco di fallimenti - dichiara Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo - che lasciano i clienti con un pugno di mosche. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo i ns. Legali hanno assistito oltre un centinaia di clienti che avevano acquistato mobili che non erano poi stati consegnati, in molti casi anche stipulando finanziamenti. Siamo pronti ad assistere gli ex clienti del Centro convenienza, anche in questa ulteriore fase, offrendo consulenza per la redazione e l'invio delle domande".

Per informazioni e maggiori dettagli gli interessati potranno contattare, entro e non oltre il mese di dicembre, lo sportello Federconsumatori di Palermo, chiamando al numero 09.16173434 o inviando una mail a federconsumatori_pa@libero.it.