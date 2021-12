Arenella, rifiuti ed emissioni di polveri in falegnameria senza rispettare la normativa: denunciati due artigiani

Detenevano rifiuti o producevano emissioni di polveri, relative alla lavorazione del legno, senza rispettare la normativa in materia di inquinamento e impatto ecologico delle attività economiche. Denunciati per violazioni al Testo unico delle leggi ambientali i titolari di due falegnamerie all'Arenella. Le irregolarità sono emerse nel corso di alcuni controlli effettuati, nei giorni scorsi, dai finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, insieme al personale dell’Arpa.

Nel dettaglio, durante il blitz scattato nei confronti del primo artigiano imprenditore è stato accertare che, nonostante dal registro di carico e scarico dei rifiuti speciali non emergessero movimenti, all'interno del laboratorio fosse presente una grande quantità di scarti di lavorazione. Da qui la denuncia per abbandono di rifiuti. Il pubblico ministero ha inoltre stabilito che l'artigiano dovrà mettersi in regola.

Nel secondo caso, invece, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’immobile e delle attrezzature. "Si è accertato - spiegano dal comando della Guardia di finanza - che la seconda falegnameria operava senza l'autorizzazione unica ambientale. Per questo oltre a denunciare il titolare per violazione delle disposizioni relative alla normativa sulle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, per evitare la continuazione dell’attività in contrasto alla normativa di settore è scattato anche il sequestro".