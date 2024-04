Ast, i sindacati annunciano lo sciopero di 4 ore per il prossimo 6 maggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sciopero di 4 ore in programma il prossimo 6 maggio del personale dipendente Ast e l'enigma del Piano Industriale reso pubblico da ignoti. Lo avevamo preannunciato che in assenza della convocazione da parte dell' Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità, avremmo proclamato lo sciopero, e così è andata. Come sindacato Faisa Cisal Sicilia, siamo rammaricati che l'assessore Regionale Aricò non abbia tenuto in considerazione la nostra richiesta di incontro per poter procedere a un confronto di merito sul Piano Industriale di Ast spa, atteso che la riunione dello scorso 26 marzo effettuata con la Prefettura di Palermo, si è conclusa con Verbale di mediazione negativo. Da qui, lo sciopero di 4 ore proclamato oggi.

Siamo più amareggiati e sconcertati, avendo visto che ieri pomeriggio è stato divulgato tramite chat la nuova bozza del Piano Industriale, adattata, rispetto a quella precedente che prevede pesanti tagli di chilometri e perdite occupazionali rilevanti, all'insaputa dei sindacati, almeno, della nostra organizzazione sindacale sicuramente. Lasciamo immaginare all' Assessore Aricò, anziché al direttore generale di Ast spa, lo stupore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori in somministrazione in missione presso la Partecipata Regionale, una volta appresi i contenuti del documento programmatico. Una situazione raccapricciante, fuori controllo, che ha messo ancor più alla berlina la Partecipata Regionale del Tpl e i sindacati, fatti trovare davanti al fatto compiuto. In altre realtà produttive, i sindacati, sono un valore aggiunto, per l'Ast e il suo Socio Unico, invece, pare non sia cosi.

Allora ci chiediamo, chi ha fatto uscire la nuova bozza del Piano Industriale, reso pubblico ieri pomeriggio da ignoti ? Al riguardo, cosa sa dirci il Direttore Generale di Ast, anziché l’ Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ? Lavoratori somministrati ancora senza stipendio del mese di marzo. Come se non bastasse a tutto questo vi è da aggiungere il fatto che i lavoratori somministrati, in missione presso Ast, devono ancora percepire lo stipendio del mese scorso, in barba alla serenità delle proprie famiglie, con un futuro lavorativo, oggi più che mai incerto.