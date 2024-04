"Corse soppresse e disservizi", la Faisa Cisal chiede le dimissioni del direttore generale dell'Ast

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Una sistematica soppressione delle corse che crea disservizi a lavoratori e studenti, migliaia di chilometri in meno percorsi nell'ultimo anno, nessun piano di investimenti e manutenzione dei mezzi". Sono queste le motivazioni che hanno spinto la Faisa Cisal a chiedere a Giovanni Giammarva, presidente dell'Ast (la partecipata regionale che si occupa del trasporto pubblico exraurbano), le dimissioni del direttore generale Mario Paravecchio.

"Il trasporto pubblico - si legge in una nota - 'affoga' fra i disservizi e l'inosservanza del contratto di affidamento provvisorio stipulato tra la Regione e l'Ast, tramite il quale viene disposto l'impegno di somme in favore della società per la copertura degli oneri finanziari conseguenti; il concetto di utili, a fronte delle inadempienze e dei minori costi affrontati lasciando a piedi gli utenti, è improponibile".