Facciamo luce sul tumore al pancreas: Carini aderisce all'iniziativa di Nastro Viola

Anche quest'anno Carini aderisce all'iniziativa, promossa dall'associazione Nastro Viola, Insieme contro il tumore al pancreas. Domani, a partire dalle 18 una parte del Castello, sarà illuminata. L'evento, in memoria di Giovanni Sampino e di tutti coloro che non ci sono più a causa di questo brutto male, vuole sensibilizzare più persone possibili nella prevenzione nella lotta contro il tumore al pancreas che agisce in maniera silenziosa.