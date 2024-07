"Facciamo Comunità", finanziati i progetti di micro riqualificazione in 27 Comuni del Palermitano

Pubblicato l'elenco dei progetti di micro riqualificazione auto rigenerazione urbana finanziati con il progetto "Facciamo Comunità" della Città metropolitana. Sono 27 i comuni ammessi a finanziamento che hanno presentato progetti per il recupero e la riqualificazione di spazi pubblici urbani, con una particolare attenzione alle aree verdi, ai quali l'amministrazione metropolitana ha voluto attribuire una maggiore rilevanza in sede di valutazione. I prossimi passi saranno il recupero dei beni proposti e la presa in carico da parte del territorio del bene stesso attraverso il patto di collaborazione fra amministrazione e cittadini proponenti.

"Siamo molto soddisfatti della partecipazione a questo progetto, grazie al quale potremo contribuire a realizzare iniziative tese a favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva. Questo significa innescare processi virtuosi di collaborazione per risolvere problemi comuni in modo innovativo. Ringrazio gli uffici per il grande lavoro svolto in questi mesi e mi auguro questo possa solo essere l’inizio di una nuova intesa tra cittadini e istituzioni nel territorio metropolitano", lo dichiara il sindaco metropolitano Roberto Lagalla.

"Abbiamo ricevuto progetti molto interessanti e nella valutazione abbiamo scelto di premiare quelli indirizzati al recupero di aree verdi cittadine e che, in linea con i principi del PNRR, presentano una maggiore inclusività verso i giovani, i Neet, le persone fragili e le donne. L’obiettivo è quello di creare sinergie utili alla rigenerazione dei territori coinvolgendo soprattutto le categorie fragili e purtroppo spesso ai margini. La ritengo una iniziativa virtuosa che sono certo porterà a risultati tangibili nei comuni metropolitani", aggiunge Nicola Vernuccio, direttore generale della Città metropolitana.

I progetti in graduatoria