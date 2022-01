Fabrizio Ferrandelli positivo al Covid, l'appello sui social: "Fate il vaccino"

Fabrizio Ferrandelli positivo al Covid. A dare l'annuncio, attraverso i social, è lo stesso consigliere comunale, presidente di +Europa ed ex candidato a sindaco di Palermo. "Alla fine - scrive sul suo profilo Facebook - ha scovato anche me. Grazie al vaccino sto bene e non ho sintomi. Osserverò l'isolamento e per alcuni giorni starò a casa. Torno presto, non mollo!". Poi l'appello: "Voi, fate il vaccino: salva la vita".