Sassi contro il pullman del Lione a Marsiglia, ferito al volto l'ex rosanero Fabio Grosso

L'allenatore del Lione Fabio Grosso, ex giocatore del Palermo con cui è stato protagonista della promozione in A nel 2004, è rimasto gravemente ferito al volto dopo una sassaiola provocata a Marsiglia dai tifosi dell'Olympique. L'episodio è avvenuto ieri sera prima della sfida di Ligue 1 tra l'Om di Gennaro Gattuso e il Lione.

Fuori dallo stadio Velodrome, il pullman della squadra ospite è stato più volte rallentato prima di diventare oggetto di una sassaiola da parte degli ultras di casa. Il lato destro del veicolo ha subito i danni maggiori con diversi finestrini che sono esplosi: il tecnico del Lione Fabio Grosso è stato colpito ed è sceso sanguinante dal pullman. Problema a un occhio anche per il suo vice Longo.

Lo speaker dello stadio Velodrome ha annunciato ai 60 mila spettatori presente per la sfida che il match è stato rinviato a data da destinarsi in seguito agli incidenti fuori dallo stadio. L'arbitro Letexier ha formalizzato la decisione: "A seguito degli infortuni subiti dai tesserati e considerato il parere del Lione che non ha voluto iniziare la partita e il protocollo stabilito, questo match non verrà disputato. Verranno redatti i rapporti del caso per le autorità competenti".

Ma John Textor, presidente del Lione, ha svelato: "Non ho chiesto io di annullare l'incontro, la Ligue ci ha detto che avrebbero parlato loro con la squadra. I nostri giocatori, il nostro capitano, sono stati incredibili nello spogliatoio, volevano giocare, erano pronti a giocare. La decisione non è dipesa da noi, è arrivata quando eravamo fuori dallo stadio". Su Grosso ha aggiunto: "È in stato di choc, non riusciva a parlare normalmente, aveva dei frammenti di vetro nel viso. Sono furioso, i nostri giocatori, il nostro allenatore, si erano preparati per questa serata i tifosi volevano vedere la partita". Al momento sono sette le persone arrestate dalla Gendarmeria.

Fonte: FrosinoneToday