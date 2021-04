Bnl-Bnp Paribas, cambio di guardia della Fabi: Di Valentino subentra a Marino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Importante cambio sindacale a Palermo in seno a Bnl-Bnp Paribas. Dal primo di aprile 2021 la nuova rappresentante sindacale in Bnl-Bnp Paribas è Dora Arone Di Valentino, la stessa subentra ad Enzo Marino storico rappresentante del Sindacalisno Nazionale. Enzo Marino proseguirà la sua attività sindacale al fianco dei lavoratori per la Fabi Nazionale e nella qualità di membro componente della Segretaeria Provinciale della Fabi di Palermo.