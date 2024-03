Parcheggio a pagamento per Expocook, la replica: "Pensavamo che l'area fosse compresa nella concessione"

“Dopo avere pagato 20 mila euro al Comune di oneri per la concessione della Fiera e avere speso svariate decine di migliaia di euro per rendere gli spazi dignitosi, l’organizzazione riteneva di potere liberamente utilizzare un’area di pertinenza come il parcheggio all’ingresso, l’unico in funzione. Se non è così, garantirà eventuali altri oneri”. A dirlo sono gli organizzatori di Expocook dopo il caso sollevato da PalermoToday sul parcheggio a pagamento non autorizzato dall’amministrazione comunale. Ai fruitori che in questi giorni hanno affollato il polo fieristico, infatti, entrando da piazza Generale Cascino sono stati chiesti 5 euro per posteggiare auto o moto. "Faremo i dovuti approfondimenti - ha spiegato l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti - perché dai nostri uffici non è stata data nessuna autorizzazione a poter usufruire il parcheggio".

Il pagamento, che ha generato polemiche e proteste da parte di chi ha raggiunto la Fiera del Mediterraneo, è stato fatto in contanti e senza ricevuta fiscale. “L’organizzazione assicura con un’azienda di sicurezza privata - replicano da Expocook - il servizio di parcheggio custodito con regolare rilascio di scontrino fiscale. Se, a causa di un temporaneo blackout del generatore che alimenta la cassa, qualche scontrino è saltato, ce ne scusiamo con il pubblico”.

L’ingresso a Expocook, a ogni modo, è gratuito. “Fare pagare un servizio di parcheggio custodito è normale - dicono ancora dall’organizzazione - anche per evitare che si riversino dentro la Fiera auto di persone non interessate alla manifestazione. Expocook è una fiera al servizio degli operatori del settore della ristorazione e dell’hotellerie. Offre cooking show sul palco centrale e in altre aree della Fiera, approfondimenti tematici per chi vuole lavorare al passo coi tempi, gode del favore delle istituzioni, compreso il governo di Roma, perché promuove le eccellenze del territorio. In tutte le città del mondo il parcheggio si paga e molto più di 5 euro per un’intera giornata - concludono gli organizzatori - peraltro, intorno alle 16, il pagamento viene sospeso proprio perché viene meno l’esigenza di contingentare l’ingresso delle auto”.