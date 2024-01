Ristorazione, Varchi (Fdi): "Expocook fiore all'occhiello della Sicilia, a marzo grande evento a Palermo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'ottava edizione di Expocook che si svolgerà a Palermo conferma l'importanza della ristorazione siciliana e la volontà di difendere la nostra tradizione culinaria, proiettandola in una dimensione internazionale". Lo dichiara Carolina Varchi, vicesindaco e deputato nazionale di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa di oggi a Roma.

"La cucina siciliana - prosegue Varchi - può fare da locomotiva a tutto il comparto nazionale, che punta a essere riconosciuto l’anno prossimo come patrimonio immateriale dell’Unesco. L'apprezzamento per la cucina e per il mondo della ristorazione della nostra Regione può produrre effetti benefici dal punto di vista della crescita, della ricchezza, dell'occupazione, senza dimenticare l'importanza di alcuni comparti come quello dell'agricoltura, della pesca e del turismo, da sempre centrali nell'economia siciliana. E centrale sarà Palermo, dall'11 al 14 marzo, per quello che si può considerare il più grande evento del food nel Sud Italia. Alla Fiera del Mediterraneo sono previsti oltre 25 mila metri quadri di area espositiva. Un appuntamento straordinario, fiore all'occhiello - conclude Varchi - della mia regione e della mia città".