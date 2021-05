Expo Dubai 2021, coinvolti anche studenti dell'università di Palermo

E' stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il dipartimento regionale delle Attività produttive della Regione, rappresentato dal dirigente generale, Carmelo Frittitta, e il corso di laurea magistrale in International relations (CdLM 52) al dipartimento Dems-Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università degli studi di Palermo, rappresentato dal Coordinatore del CdLM 52, Salvatore Casabona, grazie al quale gli studenti del CdLM 52 saranno coinvolti nell’organizzazione dell’evento Expo Dubai 2021.

"L’esposizione universale 2021 in programma a Dubai (Emirati Arabi) dall’1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 - spiegano dall'ateneo - costituisce una straordinaria occasione di business per le imprese siciliane, e gli studenti UniPa coinvolti potranno supportare il dipartimento regionale nello sviluppo dell’export digitale, nell’implementazione di azioni per l’internazionalizzazione connesse all’attuazione della strategia S3 Sicilia, e nel counselling alle imprese sulle varie opportunità offerte dal Patto per l’Export".