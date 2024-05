Expertscape, un ginecologo del Policlinico al primo posto in Italia per numero di pubblicazioni scientifiche

Il professor Antonio Simone Laganà, della unità operativa Ginecologia e Ostetricia a indirizzo Oncologico del Policlinico Paolo Giaccone, è il ginecologo primo in Italia nella graduatoria stilata dall’agenzia di ranking americana Expertscape sulla base del numero e della qualità delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi dieci anni.

Laganà, inoltre, è⁠ al ⁠12° posto nella graduatoria europea e ⁠42° a livello mondiale. "È un onore per me - commenta Laganà - essere al vertice della prestigiosa classifica Expertscape per la ginecologia, un segno tangibile dell’impegno costante in ambito clinico e di ricerca. Sono particolarmente felice di questo risultato in qualità di medico dell’Aou Policlinico “Paolo Giaccone”, centro di riferimento pubblico che promuove l’eccellenza come standard di cura per tutte le donne".

Il commissario dell’azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, dichiara: “Mi complimento con il professore Laganà confidando in una sempre più solida integrazione tra la sua nutrita ricerca e le importanti ricadute assistenziali sui nostri pazienti”.

Expertscape, tenendo conto del periodo 2013-2023, ha stilato una classifica basata su parametri rigidi e oggettivi, che include i migliori professionisti d’area medica al mondo. L’agenzia individua i maggiori esperti internazionali nelle varie discipline mediche attraverso l'utilizzo di algoritmi scientifici che prendono in esame la qualità e quantità della ricerca pubblicata e revisionata a livello internazionale dalla comunità scientifica, il numero delle citazioni e la posizione degli Autori nelle pubblicazioni scientifiche.