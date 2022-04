Ex sportellisti, Iacona: "Trovare subito una soluzione, noi siamo al fianco dei lavoratori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Occorre trovare un’immediata soluzione per gli ex lavoratori Esperti in Politiche Attive del Lavoro della Regione Siciliana rimasti senza lavoro da troppi anni e chiediamo la massima attenzione per una situazione, ormai divenuta insostenibile, che imperversa ed attanaglia la serenità economica e familiare degli ex sportellisti”. Lo dichiara Rosanna Iacona, responsabile regionale Donne DC Nuova in Sicilia. “Non si può non tenere conto che questi lavoratori siano rimasti senza lavoro già da anni, seppur regolarmente iscritti nell’Elenco Unico ad esaurimento, istituito con legge regionale n. 8 del 17 Maggio 2016. La Democrazia Cristiana Sicilia Donne si unisce a gran voce alle richieste della SiLav circa l’istituzione di un imminente Tavolo tecnico di concertazione, al fine di ridare la giusta dignità che spetta a queste famiglie. Non possono più rimanere ancora appese ad una speranza sempre più fievole, bisogna dare pronte ed immediate soluzioni. È un dovere morale al quale - conclude la Iacona - la Regione Siciliana non può esimersi dal risolvere in tempi celerissimi”.