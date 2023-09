VIDEO | Dall’Amazzonia all'Ismett, 10 mila chilometri per la vita: trapiantato fegato all'ex sindaco siculo-peruviano

Felice Cosentino, 67enne originario di Caltagirone, a soli 17 anni ha lasciato tutto per raggiungere la foresta, di cui è sempre stato innamorato. Qui ha conosciuto la moglie, insegnante sudamericana, e ha creato la sua famiglia. Dieci anni fa la scoperta di un tumore epatico, l'intervento a Lima e poi la ricaduta. Per lui nessuna speranza di trapianto finché non ha deciso di rivolgersi all'ospedale palermitano...