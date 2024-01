Ex Pip, protesta davanti alla Presidenza della Regione: "Stabilizzare tutti e con tempi certi"

Stabilizzare tutti e con tempi certi. E' quanto chiesto da una delegazione di ex Pip che, dopo aver protestato davanti a Palazzo d'Orleans, è stata ricevuta oggi pomeriggio da Salvatore Sammartano e Marcello Caruso, rispettivamente capo di gabinetto e capo della segreteria della presidenza della Regione e da Ettore Riccardo Foti direttore del dipartimento del Lavoro.

"Abbiamo chiesto un'immediata accelerazione per la stabilizzazione di tutto il bacino visto che anche con l'approvazione della Finanziaria si sono trovati i fondi. Non è più, dunque, un problema economico, ma di disponibilità di posti di lavoro che la Sas, la partecipata della Regione che si occupa di servizi ausiliari, deve sbloccare: in questo momento si è arrivati a 990", dichiara Giovanni Tarantino, segretario di Asud. Ma in totale il bacino di ex Pip è composto da 2.400 unità, di questi in 2.100 hanno presentato domanda per la stabilizzazione.

"In più - aggiunge Tarantino - abbiamo chiesto una soluzione politica per quelle 68 persone che per mero errore hanno sbagliato la compilazione della domanda e risultano esclusi dal bando. La Regione ha chiesto tempo, ci riaggiorneremo mercoledì pomeriggio quando parleremo del contratto di lavoro, al momento non si sanno né le cifre né le ore".