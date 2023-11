Ex Pip, pubblicate le graduatorie provvisorie per l’assunzione dei primi 1.106 lavoratori

Pubblicate le graduatorie provvisorie per l’assunzione dei primi 1.106 lavoratori ex Pip Emergenza Palermo, delle categorie A e B, che dovranno transitare nella Sas, la partecipata della Regione Siciliana che si occupa di servizi ausiliari.

"Dopo 23 anni di precariato – ha detto l'assessore al Lavoro e alle politiche sociali Nuccia Albano – stiamo portando a compimento la prima procedura di stabilizzazione del bacino degli ex Pip che, al momento, riguarda un primo contingente pari al 50 per cento di lavoratori. Abbiamo rispettato gli impegni. Un ringraziamento va agli uffici per aver lavorato alacremente affinché si arrivasse quanto prima alla definizione delle procedure".

Le assunzioni saranno concretizzate entro fine anno. "Successivamente - spiega l'assessore - sarà avviato l'iter anche per chi non è entrato in graduatoria. L'obiettivo del governo Schifani è quello di chiudere definitivamente la pagina del precariato, dando la concreta possibilità, a chi ha i requisiti, di essere stabilizzato e riacquistare la dignità lavorativa".

Tutti i lavoratori interessati, dopo aver verificato la propria posizione, potranno presentare eventuali osservazioni o richieste di riesame entro il prossimo 4 dicembre sempre presso gli uffici oppure tramite Pec all'indirizzo cpi.pa@certmail.regione.sicilia.it. L'elenco sarà consultabile nello sportello dedicato, nei locali del Servizio XII Centro per l'impiego di Palermo e Monreale di via Praga 29, da oggi a venerdì primo dicembre dalle 9,00 alle 12,00 ed è disponibile online a questo indirizzo.