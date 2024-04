Controversia sulle modalità di assunzione, per 20 ex Pip disabili stabilizzazione bloccata

Un cavillo burocratico ha già fatto saltare la loro stabilizzazione ad aprile e ancora oggi non sanno quando saranno assunti. Si tratta di 20 ex Pip disabili del bacino di Emergenza Palermo che non hanno ancora firmato per la Sas, la Servizi ausiliari Sicilia, società partecipata della Regione che ha già assorbito i primi 745 precari. E' proprio la loro condizione di invalidi che, invece di accelerare la pratica, paradossalmente, l'ha ritardata.

A marzo scorso, il presidente della Sas Mauro Pantò ha inviato a Salvatrice Rizzo, dirigente del Centro per l'impiego, la richiesta del nulla osta di avviamento al lavoro per gli ex Pip, allegando le certificazioni attestanti la presenza dei requisiti soggettivi per l'iscrizione alle relative liste per il collocamento obbligatorio nella qualità di disabile per 19 soggetti e nella qualità di categoria protetta per un soggetto. Nella risposta, il Centro per l'impiego ha specificato che "la procedura di stabilizzazione dei soggetti appartenenti al bacino denominato ex Pip Emergenza Palermo è una procedura speciale di avviamento a selezione ex articolo 16 legge 56/87", ovvero la norma che regola le modalità di assunzione presso la pubblica amministrazione per lavori, sia a tempo determinato sia indeterminato, per i quali è previsto il solo requisito di istruzione della scuola dell'obbligo. In virtù di questo articolo, il Centro per l'impiego ritiene che "l'assunzione dei 20 lavoratori citati possa essere effettuata senza ulteriori adempimenti".

Non è così per la Sas, che ha successivamente risposto al Centro per l'impiego: "Risulta del tutto evidente - si legge nella nota - che la disposizione sopra citata non è applicabile alla scrivente società, costituita nelle forme di società consortile per azioni considerato che la stessa, per quanto a totale partecipazione pubblica, non rientra tra i soggetti 'pubblici' cui è riservata. Di contro alla Servizi ausiliari Sicilia scpa risulta applicabile la normativa prevista per i datori di lavoro privati che, come noto, abbisognano del preventivo nulla osta per poter procedere all'assunzione dei soggetti disabili e/o appartenenti alle categorie protette".

Al di là dello scambio di note protocollate e del rimpallo a colpi di leggi, Pantò ammette che dirimere la questione non sarà semplice: "Abbiamo già stabilizzato i primi 745 ex precari e abbiamo il contratto pronto anche per questi lavoratori. Purtroppo ci troviamo davanti a un imbuto importante, a uno dei tanti paradossi della burocrazia". Un impasse che preoccupa i sindacati. “Questi lavoratori, pur essendo le persone più in difficoltà del bacino, sono rimasti in un limbo. L'agognata stabilizzazione non è arrivata e adesso temiamo per il loro futuro. E' un caso che va risolto immediatamente", dichiarano Salvo Lipari di Fp Cgil e Giovanni Tarantino di Asud.