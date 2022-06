Alla Guadagna una centrale della ricettazione, trovati due mezzi rubati in una fabbrica abbandonata

Sono diversi i magazzini o i garage utilizzati in città per nascondere auto e scooter rubati da smontare per rivendere i pezzi sul mercato nero. Uno di questi è stato scovato oggi alla Guadagna, più precisamente in un’ex fabbrica abbandonata di via Emanuele Paternò, dagli agenti del commissariato Oreto-stazione. All’interno sono state trovate una Vespa Piaggio e una Lancia Y i cui proprietari avevano denunciato i furti alcune settimane fa.

Durante il sopralluogo i poliziotti hanno rinvenuto, oltre a una distesa di rifiuti, anche i due mezzi rubati. Dei ladri e dei ricettatori, invece, neanche l’ombra. Al termine degli accertamenti gli agenti hanno rintracciato il “padrone” della Vespa per procedere con la restituzione, mentre l’auto è stata portata in un deposito in attesa di rintracciare l'intestatario del mezzo.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire chi sia il proprietario dell’ex fabbrica. Che, con ogni probabilità, potrebbe non essere a conoscenza dell’utilizzo che ne veniva fatto. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona che potrebbero fornire spunti investigativi utili per risalire ai responsabili.

A fine maggio, a riprova dell’escalation di furti nell'ultimo periodo, la polizia aveva trovato un box, nel quartiere Zen 2, all’interno del quale c’erano cinque moto rubate e un sesto mezzo in fase di smontaggio. Un altro ritrovamento simile era stato fatto anche ad ottobre scorso in via Manin, vicino via Pasquale Calvi, dove sono stati ritrovati circa venti telai di scooter (diversi i modelli di Vespa) con relativi pezzi già smontati.