VIDEO | Vite per strada, un ex detenuto e un senzatetto amici per caso: "Nessuno ci dà lavoro"

Gaspare, 42 anni, è entrato nel giro della droga: dopo 8 anni in carcere oggi è in sorveglianza speciale. Michele, 48 anni, aveva un lavoro e una famiglia ma da un momento all'altro ha perso tutto. Ogni giorno vivono insieme le lunghe ore d'attesa prima di rientrare in un dormitorio comunale. Entrambi dicono: "Vogliamo solo un'altra possibilità"