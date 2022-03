Sopralluogo dei tecnici della Regione sull'ex consortile 33 a San Cipirello: "E' impercorribile"

“Credo che adesso vi siano in concreto tutte le condizioni per realizzare un'importante arteria viaria che consentirà ad imprenditori, residenti e agricoltori, di potere agevolmente raggiungere cantine, zone di coltivazione agricole e impianti zootecnici. E questo grazie all’impegno del’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e ai tecnici del Dipartimento regionale Infrastrutture". A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo, al termine di un sopralluogo lungo l'ex consortile a San Cipirello, insieme al dirigente del settore infrastrutture della Regione, Giuseppe Pirrello.

La decisione di intervenire con un progetto di riqualificazione e ripristino della viabilità’ era scaturito nelle scorse settimane, al termine di un incontro con operatori agricoli e vitivinicoli, fortemente limitati nelle loro attività’ a causa dell'impraticabilità dell’asse stradale a seguito di cedimenti e di frane aggravate dalle proibitive condizioni atmosferiche dei mesi scorsi. Al sopralluogo, infatti, hanno presenziato decine di operatori agricoli che hanno rappresentato all'on.Caputo e al’Ing. Pirrelo la necessità di ripristinare la visibilità’ in tempi accettabili.

“Ringrazio Marco Falcone – conclude il Parlamentare - per la sensibilità’ dimostrata ancora una volta verso il territorio. Altresì ringrazio l'ignegnere Pirrello per la pronta disponibilità. Adesso dopo che sarà realizzato, il progetto potrà essere inserito in un programma di finanziamento di oltre 7 milioni di euro, per opere anche su strade dell’ex provincia, a seguito di un accordo quadro per migliorare le infrastrutture viarie. Successivamente tali progetti saranno sottoposti all’Urega per il bando di gara e aggiudicati con procedure di urgenza. Stiamo Dunque una ferma risposta ai nostri imprenditori, in un momento assai critico per l’economia e la crisi dei mercati. Un'ulteriore dimostrazione della positiva sinergia tra Governo, Parlamento ed uffici tecnici. La Consortile 33 non è soltanto una strada ad alta frequentazione viaria ma una arteria di collegamento e congiunzione tra la statale San Cipirello – Corleone e insediamenti produttivi agricoli e zootecnici, oltre a civili abitazioni con decine di famiglie".