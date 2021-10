"Sano come un pesce", a Palermo l'iniziativa per promuovere i benefici del pesce azzurro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alla base dell'iniziativa, vi è la voglia di comunicare le caratteristiche del pesce azzurro e in particolare del “pesce povero” pescato nei mari siciliani, raccontare il lavoro e le tecniche dei piccoli pescatori artigianali e trasmettere i benefici che derivano da una pesca sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Le attività organizzate sono rivolte a tutti i cittadini con un occhio particolare alle scuole e ai giovani.

La partecipazione è gratuita con OBBLIGO DI ISCRIZIONE, consultare la pagina Facebook dell’iniziativa (https://www.facebook.com/2021SanocomeunPesce) per iscriversi. Per info: +39 3314574522 - info@europeanresearchinstitute.eu Sono previsti incontri diretti con i pescatori della Cala che mostreranno le loro imbarcazioni e spiegheranno le tecniche di pesca utilizzate. Inoltre, verranno esposti i pescati di giornata che si compongono per lo più di pesce azzurro e nello specifico di specie definite ‘povere’. In linea con lo scopo dell’evento, sia i pescatori che esperti coinvolti nell’iniziativa spiegheranno le caratteristiche e le qualità di queste tipologie di pesce molto spesso sottovalutate e i vantaggi che derivano da questa tipologia di pesca stagionale considerata di salvaguardia ambientale per via del ruolo centrale che riveste nella protezione della biodiversità. L’evento prevede un incontro organizzato per le scuole, nel quale saranno inclusi i pescatori e un biologo marino. Centrale, poi, per l’iniziativa è il coinvolgimento e il confronto con gli attori territoriali che rivestono un ruolo essenziale nello svolgimento delle attività di pesca e nelle politiche di gestione. Inoltre, è prevista una degustazione gratuita della frittura del pescato artigianale dei pescatori locali. Infine, nell’intera settimana durante la quale si svolgerà l’evento il mercato artigianale sarà aperto per la vendita ai cittadini.

L’ente promotore dell’evento è lo European Research Institute (ERI), ente non profit le cui attività hanno lo scopo di promuovere la comunicazione e la salvaguardia ambientale, l’inclusione sociale e la ricerca.

PROGRAMMA

Da Lunedì 11 a Sabato 16 Ottobre 8:30 alle 11:30: Apertura del mercato dei pescatori e vendita del pescato di giornata presso la “Cala” di Palermo. Venerdì 15 Ottobre 2021 9:00: Attività gratuita dedicata alle scuole presso la sede della Lega Navale sez. di Palermo. Parteciperanno all’iniziativa un biologo marino e i pescatori artigianali. Al termine verrà proiettata una video story sulla tematica. Sabato 16 Ottobre 2021 18:00: Festa del pescato artigianale con frittura del pescato dei pescatori artigianali della Cala e degustazione gratuita presso il Nautoscopio della Cala di Palermo. Presentazione dei pescatori artigianali di Palermo (Coop. Onda Lunga) e tavolo tematico con gli attori territoriali: Regione Sicilia – Assessorato Pesca, Autorità Portuale, Comune di Palermo, Lega nazionale sez. di Palermo, Università di Palermo, European Research Institute. Sarà presentata l’esperienza dei pescatori artigianali di Cesenatico: Ass. Produttori di Pesca di Cesenatico. A chiusura breve presentazione di altre esperienze sul territorio di promozione della pesca artigianale: Ass. Donne di Mare, Wilderness snc La partecipazione agli eventi è gratuita, contingentata con prenotazione obbligatoria. Per la prenotazione consultare la pagina Facebook dell’evento (https://www.facebook.com/2020SanocomeunPesce)