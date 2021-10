Non solo ruota panoramica, per l'evento Aperol cambia la viabilità in centro: tutti i divieti

La normale circolazione stradale subirà delle modifiche per consentire lo svolgimento dell'"Aperol Together We Can cheer" dal 7 al 9 ottobre. Stop alla circolazione in via La Lumia

Da giovedì a sabato (dal 7 al 9 ottobre) cambia la viabilità in centro, nella zona di via La Lumia. La normale circolazione stradale subirà delle modifiche per consentire lo svolgimento dell'evento "Aperol Together We Can cheer".

Secondo l'ordinanza emessa ad hoc dal servizio Mobilità urbana del Comune scatterà "la sospensione del traffico veicolare e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, nell'intero tratto di via La Lumia compreso tra la via Turati (esclusa) e la via Ricasoli (esclusa). La circolazione sarà sempre consentita lungo gli assi perpendicolari alla stessa via Lumia. Inoltre, in via Di Giovanni, nel tratto compreso tra via I. La Lumia e via G. Puglisi Bertolino, istituiti inversione del senso unico di marcia, con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via G. Puglisi Bertolino, e divieto di sosta con rimozione coatta, sul lato sinistro nel senso di marcia".

I divieti di sosta con rimozione coatta la chiusura al transito veicolare, precisano dal Comune, "sono da intendersi dalle 18 alle ore 24.30 (e non 00-24 come indicato nell'ordinanza) e comunque sino a cessata esigenze".