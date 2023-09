Messe, concerti e film: gli eventi per ricordare Padre Pino Puglisi a 30 anni dal suo omicidio

A trent'anni dal martirio di padre Pino Puglisi Palermo non dimentica. E non solo il 15 settembre, giorno dell'omicidio sotto la sua abitazione a Brancaccio nel giorno del suo compleanno, ma anche nelle settimane successive, sono tante le iniziative, alcune delle quali organizzate dal Centro di accoglienza Padre Nostro in collaborazione dell'Arcidiocesi di Palermo. Queste manifestazioni hanno ricevuto la medaglia di rappresentanza da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il patrocinio del Senato.

Il 15 settembre, alle 18, in Cattedrale viene celebrata una messa dal cardinale Matteo Zuppi, presidente del Cei, concelebrata dall'arcivescovo Corrado Lorefice. Sabato 16 settembre, alle 21, sempre in Cattedrale si terrà il concerto oratorio a cura di monsignor Frisina. Martedì 19 settembre, alle 10 del mattino, sarà deposto un fiore per il beato Pino Puglisi a cui parteciperanno (sempre in Cattedrale) alcune scuole di Palermo.

La prossima settimana, invece, nella parrocchia di San Salvatore in corso dei Mille sarà celebrata l'adorazione eucaristica (alle 21), mentre il giorno dopo (venerdì 22 settembre alle 16), a Brancaccio - al civico 168 dell'omonima via - sarà inaugurata la Torre Pollaccia, sede di un coworking. Giovedì 28 settembre, infine, sarà presentato il libro di Lia Cerrito dal titolo "Padre nostro e mafiosità" a cura del movimento Presenza del vangelo e del Centro accoglienza Padre nostro (nei locali della pontifica facoltà teologica di Sicilia, in via Vittorio Emanuele 463).

Gli appuntamenti proseguiranno a ottobre: il 7 al Foro Italico al via la rassegna musicale in memoria di Don Puglisi e al Duomo di Monreale un concerto della fondazione Frammenti di luce, il 17 al Palazzo Arcivescovile la presentazione della rivista interdisciplinare "Esperienze sociali" e, infine, il 26 all'auditorium Giuseppe Di Matteo la presentazione del libro di don Francesco Michele Stabile intitolato "Sulle origini del Centro di accoglienza Padre nostro".

Ma le iniziative collaterali al trentennale non finiscono qua. Poste Italiane ha attivato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura "XXX anniversario martirio Beato Giuseppe Puglisi - Il centro di accoglienza Padre nostro ne fa memoria" richiesto dallo stesso Centro. Tv2000, l'emittente televisiva controllata dalla Conferenza episcopale italiana, dedica una programmazione speciale, a don Pino Puglisi. Nel giorno dell'anniversario della morte del sacerdote alle 20,55 trasmetterà il film "Alla luce del sole", diretto da Roberto Faenza con Luca Zingaretti, e a seguire il documentario "Testimone di speranza: l’audacia tenera di don Pino Puglisi".

A Mondello, invece, le croci di Pino Puglisi diventano un murale nell'opera di street art di Angelo Crazyone a Valdesi che si trova esattamente nel parcheggio di via Saline. Il beato Pino Puglisi è stato infatti vicario nella chiesa Maria Santissima Assunta a Valdesi dal 1967 al 1970. Proprio per questa ragione il murale è stato fortemente voluto da chi è nato e cresciuto in questo quartiere.