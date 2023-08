Tutto pronto per festeggiare la Santuzza, ecco gli eventi in programma per il 4 settembre

La Giunta ha approvato la delibera gli eventi in programma in occasione delle celebrazioni per Santa Rosalia del 4 settembre, così come proposto dall'assessore alle Politiche culturali Giampiero Cannella. A darne notizia è l'ufficio stampa del Comune.

Tre le manifestazioni che si terranno in onore della Santuzza. La prima, prevista per la sera del 3 settembre, è uno spettacolo itinerante durante la tradizionale "acchianata" dei fedeli al santuario di Monte Pellegrino. Si tratta nello specifico di 13 esibizioni in 4 tappe proposte dalla cooperativa "Le Beccanti" con la collaborazione dell'associazione "Kleis" per un costo di 88 mila euro.

Dal 2 al 4 settembre, invece, andrà in scena "il Festinello 2023" con l'esibizione di bande musicali e canti popolari per le vie del centro storico per un costo di 7 mila euro. Infine, la sera di lunedì 4 settembre, in piazza Pretoria, ci sarà "Il cunto di santa Rosalia", curato sempre dall'associazione "Kleis", nell'ambito della rassegna "Aedi Off", giunta alla sua quarta edizione, per un costo di 5 mila euro.

Il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Cannella sottolineano: "Con questi spettacoli, di fatto, si dà il via al lungo anno di iniziative culturali che porterà al Quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia. L'obiettivo dell'Amministrazione è la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale attraverso attività nel settore che si inseriscono con un ruolo specifico in un circuito che incentivi, oltre che la conoscenza, la fruizione della stessa cultura, la tutela della memoria. Inoltre, queste iniziative vogliono rappresentare una risposta di difesa del territorio a chi, colpevolmente, ha provocato gli incendi della notte di Ferragosto su Monte Pellegrino. L'obiettivo è che certe attività culturali vadano oltre il semplice svago e riescano anche a far riflettere su quanto sia importante difendere le nostre tradizioni e tutelare la nostra città da atti scellerati".