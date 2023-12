Presentato il programma ricco di eventi (da domani al 7 gennaio). Per l'ultimo dell'anno, prima di Elodie, si esibiranno numerosi artisti locali, da Daria Biancardi a Sergio Vespertino. Si accendono le periferie: ogni circoscrizione avrà il suo albero e un calendario apposito. Il sindaco: "Questo Natale ci porterà dritti al 400° anniversario della Santuzza"

VIDEO | Palermo splendente per le feste natalizie, Lagalla: "Musica nei tram e in via Libertà, faremo brillare la città"