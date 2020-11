Eventi di Natale e Capodanno, il Comune agli operatori culturali: "Siamo in attesa di proposte"

Scade il prossimo 15 novembre il termine di presentazione delle istanze relative al bando per l'organizzazione di micro eventi culturali nei quartieri a Natale e Capodanno. Lo ricorda l'amministrazione comunale, invitando "gli operatori culturali interessati a presentare una proposta secondo gli obiettivi, le modalità e i criteri specificati nell'avviso già pubblicato sul sito istituzionale".

Il mese scorso, il Comune ha deciso di stoppare le manifestazioni pubbliche per il timore che l'epidemia di Coronavirus provochi ulteriori contag, destinando il budget per la notte di San Silvestro (230 mila euro) per sostenere i privati nell'organizzazione di piccole attività culturali e ricreative nei quartieri. Gli eventi, che interesseranno tutto il territorio cittadino, dovranno svolgersi nel periodo che va dal 18 dicembre al 6 gennaio 2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune predisporrà otto graduatorie, una per ciascuna circoscrizione. "Qualora fossero disponibili maggiori risorse finanziarie - scrive Palazzo delle Aquile in una nota - si procederà allo scorrimento delle graduatorie privilegiando dapprima le iniziative valutate positivamente con il punteggio più alto, in caso di parità di punteggio si privilegerà la proposta pervenuta per prima. Le proposte, presentate, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24 del 15 novembre esclusivamente tramite Pec all'indirizzo settorecultura@cert.comune.palermo.it".