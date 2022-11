Tra 50 giorni è già Natale, l'assessore Cannella: "Stiamo lavorando sul calendario degli eventi"

"Lavoriamo per dare a palermitani e turisti le migliori proposte culturali per le festività natalizie". Lo ha detto l'assessore comunale alla Cultura, Giampiero Cannella che stamani, a Palazzo Ziino, ha iniziato gli incontri consultivi per mettere a punto il calendario di eventi in programma in città nel periodo delle feste. Il primo di una serie di confronti programmati dall'assessore alla Cultura si è svolto con i rappresentanti delle realtà economiche e produttive cittadine, presenti anche gli assessori alle Attività produttive ed economiche, Giuliano Forzinetti, e al Centro storico, Maurizio Carta.

"Sono due gli obiettivi primari che mi pongo - ha detto Cannella -: quello di non arrivare a chiudere il calendario degli eventi natalizi e di fine anno a ridosso delle feste come fatto, purtroppo, negli anni recenti non senza polemiche e confusione e di tenere conto delle opinioni e delle proposte che saranno avanzate da tutte le realtà economiche e produttive, dalle associazioni di cittadini e dai rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Camera di Commercio, Casartigiani, Sicindustria e Assofioristi".

Proprio con queste ultime categorie l'assessore Cannella ha tenuto una riunione tecnica nella sede dell'assessorato alla Cultura di via Dante. "I palermitani - conclude Cannella - saranno sempre informati per tempo sull'iter organizzativo di tutti gli eventi".