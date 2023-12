Temporali, caldo record e mareggiate: Palermo tra le città più colpite dagli eventi estremi nel 2023

Temporali, mareggiate e soprattutto afa. Palermo è tra le città italiane più colpite dagli eventi climatici estremi nel 2023. A dirlo è il report dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, presentato oggi. Dei 378 casi registrati in Italia, sono 5 quelli verificatisi nel capoluogo siciliano e catalogati nella mappa interattiva curata dall'associazione ambientalista.

Gli eventi climatici estremi del 2023 a Palermo

L'evento estremo più recente risale allo scorso 23 novembre. "Piogge abbondanti - si legge nell'indagine degli ambientalisti - hanno causato grossi disagi a Palermo. Numerose strade sono state sommerse dall’acqua e diversi automobilisti sono rimasti intrappolati nei loro veicoli. Tra le zone più colpite Mondello e Partanna. Si sono verificati, a causa della pioggia battente, anche diverse distacchi d’intonaco e infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni".

Sono due i bollini rossi dovuti alle temperature estreme in città. Il 30 ottobre si è verificata un'ondata di caldo anomalo con 32 gradi di massima. Ma la data che tutti ricorderanno è quella del 24 luglio scorso, prima di due giornate in cui Palermo viene messa in ginocchio dagli incendi, quando la colonnina di mercurio raggiunse i 47 gradi, superando il precedente record di oltre 2 gradi.

Per non farsi mancare nulla, il capoluogo siciliano lo scorso 21 maggio è soggetto a una mareggiata eccezionale che inghiotte pezzi di arenile a Mondello, travolgendo ombrelloni e attrezzature dei lidi. "Le forti correnti hanno spinto le onde molto oltre la battigia dello stabilimento", annota lo studio di Legambiente.

Il 15 maggio invece torna alla memoria per via del "forte maltempo su Palermo con conseguenti allagamenti e disagi per residenti ed automobilisti". Quel giorno le scuole della città sono chiuse in seguito all'ordinanza emessa dal sindaco Roberto Lagalla. E in effetti i disagi sono molti. "A Mondello le strade sono risultate invase dall’acqua piovana ma forti criticità per allagamenti si sono verificate anche nelle aree di Ciaculli e Belmonte Chiavelli, in particolare nell’area di viale Regione Siciliana parallela al raccordo dell’A19 Palermo-Catania", si legge nella mappa Città Clima.

Siccità in provincia

Negli archivi finische anche la provincia. Cerchiata in rosso c'è la data del 2 gennaio, per i danni da siccità prolungata a Ventimiglia di Sicilia. "Si sono registrati 20 gradi, con conseguenze importanti sulle coltivazioni come i limoni che hanno visto germogliare i fiori. Coldiretti ha previsto una perdita del 10% dei raccolti per la mancanza d'acqua", riporta l'osservatorio di Legambiente.

Il 2023 anno da bollino rosso per il clima in Italia

Secondo Legambiente "il 2023 si conferma un anno da bollino rosso per il clima". In Italia i 378 eventi meteorologici estremi fanno segnare un +22% rispetto al 2022, con danni miliardari ai territori e la morte di 31 persone. In aumento alluvioni, frane, mareggiate, grandinate e temperature eccezionali in città ma non solo, con lo zero termico sulle Alpi che ha raggiunto quota 5.328 metri.

Nello specifico si sono verificati 118 casi di allagamenti da piogge intense, 82 casi di danni da trombe d’aria e raffiche di vento, 39 di danni da grandinate, 35 esondazioni fluviali che hanno causato danni, 26 danni da mareggiate, 21 danni da siccità prolungata, 20 casi di temperature estreme in città, 18 casi di frane causate da piogge intense, 16 eventi con danni alle infrastrutture e 3 eventi con impatti sul patrimonio storico.

Tra le città più colpite oltre a Palermo, Roma con 14 eventi estremi, Milano con 6, Fiumicino e Prato con 5. A livello regionale, Lombardia ed Emilia-Romagna risultano nel 2023 le regioni più in sofferenza con, rispettivamente, 62 e 59 eventi che hanno provocato danni, seguite da Toscana con 44, Lazio (30), Piemonte (27), Veneto (24) e Sicilia (21).

Un quadro preoccupante quello tracciato dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente a cui si aggiunge il fatto che rimarca l'associazione ambientalista "l’Italia è ancora senza un Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Un paradosso tutto italiano che dimostra quanto il Paese sia indietro nella lotta alla crisi climatica e nell’adottare politiche climatiche più ambiziose".