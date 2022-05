Cene ed eventi dietro la maschera del no profit: "Scoperta evasione da 140 mila euro"

Cene, serate danzanti e concerti organizzati da una realtà che avrebbe indossato solo il "vestito” di un’associazione culturale ma di fatto sarebbe stata una società a carattere commerciale come tante altre. E’ la conclusione alla quale sono giunti i finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo dopo aver terminato una verifica fiscale nei confronti della PromoArt, "ricostruendo elementi positivi di reddito non dichiarati - si legge in una nota - per un totale di oltre 140 mila euro".

Le indagini si sono concentrate su un ente costituito formalmente come "no profit" che, da statuto, aveva fra gli obiettivi quello di "elaborare, diffondere e realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative, culturali, benefiche, filantropiche e di promozione umana". Dall’analisi dei dati, però, le organizzazioni hanno "riguardato unicamente cene, serate danzanti e concerti musicali" che avrebbero "permesso all’ente verificato di incassare centinaia di migliaia di euro".

Tali eventi inoltre avrebbero dovuto essere rivolti solamente agli associati ma dai numeri, spiegano dalla guardia di finanza, è emerso che le persone coinvolte sarebbero state molte di più. "Pertanto la natura giuridica di associazione - concludono le Fiamme gialle - è stata equiparata ad una società di persone composta dai fondatori della stessa associazione e, individuando gli eventi organizzati dalla società dal 2015 al 2019, i finanzieri hanno ricostruito un reddito non dichiarato al Fisco per 147.288 euro e Irap sottratta a tassazione pari a 136.614 euro".