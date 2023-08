"Voleva scappare dagli arresti domiciliari", ma era andato in tribunale: assolto dopo 3 anni

I poliziotti non lo trovano in casa dove avrebbe dovuto essere perché agli arresti domiciliari e lo denunciano per evasione, ma lui era al palazzo di giustizia per partecipare al processo in cui, in Corte d'Appello, era accusato di aver rapinato una gioielleria nel 2018. Una storia per certi versi grottesca e apparentemente banale, quella di S. C., 62 anni, che però ha avuto gravi ripercussioni sul suo percorso giudiziario: gli sono stati inizialmente negati 45 giorni di liberazione anticipata dal magistrato di sorveglianza, è finito un giorno in carcere e anche sotto processo con l'accusa di evasione, da cui adesso è stato finalmente assolto.

Il giudice della quinta sezione del tribunale monocratico, Vincenza Gagliardotto, ha infatti scagionato l'imputato dall'accusa, accogliendo le tesi del suo difensore, l'avvocato Emilio Scrudato. E, un mese prima che venisse emessa questa sentenza, il tribunale di Sorveglianza aveva deciso di concedergli comunque quei 45 giorni di libertà anticipata negati in prima battutta perché "la presenza in udienza di S. V. alla data della contestata evasione mal si concilia con il volontario allontanamento proteso a violare la misura restrittiva, integrando piuttosto un malinteso circa le effettive modalità di autorizzazione", aveva scritto il collegio presieduto da Luisa Leone.

La Procura, nonostante l'autorizzazione concessa all'imputato e il verbale di udienza del processo che dimostravano in modo palese che non vi era stata alcuna evasione, aveva comunque scelto di non archiviare il fascicolo e di procedere col processo. Che si è appunto concluso con l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" a tre anni dai fatti.

La storia

S. V. era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico e gli era stata concessa una sola possibilità di uscire e lasciare la casa dov'era recluso: per partecipare alle udienze del suo processo, libero e senza scorta. Ed è esattamente quello che aveva fatto il 23 giugno 2020: alle 9 era uscito ed era andato al palazzo di giustizia, precisamente in Corte d'Appello, dove la sua presenza era stata messa a verbale. Alle 10.30 di quello stesso giorno però gli agenti del commissariato Oreto-Stazione erano andati a casa sua per verificare che fosse agli arresti domiciliari e non lo avevano trovato. Non avendo traccia dell'autorizzazione concessa a S. V. nella banca dati, era scattata la denuncia per evasione.

Dai domiciliari al carcere

In seguito a questa contestazione, il 31 luglio del 2020, la Corte d'Appello aveva deciso di aggravare la misura cautelare e l'imputato era così finito in carcere. La permanenza in cella era durata però solo un giorno perché già il primo agosto la sezione feriale della Corte d'Appello, presieduta da Adriana Piras, aveva accolto l'istanza del difensore di S. V. che metteva in evidenza il grave errore commesso, visto che l'imputato non era evaso, ma era autorizzato a lasciare i domiciliari per partecipare al suo processo, e così l'uomo era tornato agli arresti in casa.

La libertà anticipata negata e poi concessa

S. V. era stato poi condannato a 8 anni e 4 mesi per la rapina, con fine pena nel 2025. Il suo avvocato all'inizio di quest'anno aveva chiesto al magistrato di Sorveglianza di concedergli la liberazione anticipata, ovvero uno sconto di 45 giorni per ogni semestre in cui l'imputato segue correttamente il suo percorso di rieducazione. S. V. aveva ottenuto così 360 giorni di sconto, ma gli erano stati negati i 45 legati al semestre giugno-dicembre 2020 proprio perché avrebbe commesso l'evasione. Il tribunale di Sorveglianza ha poi concesso anche quelli, a giugno scorso - e dunque prima della sentenza di assoluzione - ritenendo che non vi fossero elementi per ritenere che l'uomo volesse scappare visto che poi era andato in tribunale. Un dato evidente sin dal principio, ma per il quale si è comunque preferito celebrare un processo.