"Vado a prendere mio figlio", ma la scuola è chiusa: evade dai domiciliari e viene di nuovo arrestato

Ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri per segnalare che stava lasciando gli arresti domiciliari per andare a prendere suo figlio a scuola, com'era autorizzato a fare, e invece se ne sarebbe andato in giro in motorino per le strade di Termini Imerese. E' per questo che i carabinieri del reparto territoriale hanno arrestato un uomo di 32 anni con le accuse di evasione e danneggiamento.

L'indagato non è stato proprio abile a scegliere la scusa per allontanarsi da casa, visto che quel giorno la scuola frequentata dal figlio era chiusa. Questo ha innescato i primi sospetti, finché una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Temini non lo ha beccato per strada. Alla vista dei militari l'uomo ha peraltro cercato di scappare. Bloccato, si è poi strappato il braccialetto elettronico, danneggiandolo.

Il gip ha convalidato l'arresto ed ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari per l'indagato.